Seda väidab juba «Rigveeda», üks hinduismi kanoonilistest tekstidest, mille päritolu usutakse ulatuvat teise aastatuhandesse enne meie ajaarvamist: «Need, kes kümblevad kohas, kus kaks jõge, valge ja tume, kokku voolavad, tõusevad taevasse.» See tähendab, et sajad miljonid hindu palverändurid, kes festivali ajal sinna igast riigi nurgast lakkamatult kokku voolavad, usuvad ühtviisi, et kümblus Gangese voogudes vabastab nad loendamatute eluringide jooksul kogunenud karmavõlast. Ehk just siit laenaski monopolimäng kõigi poolt armastatud «get out of jail free»​​-kontseptsiooni?