MOEJONN «Aga mina ei tahagi ilus olla!» Kas värviteraapia aitab või on see üks udujutt?

Minul on hästi mugav selle sees. Mind kuidagi hästi kõnetab just helesinine. Mulle meeldib riietus, millel on vormi ja värvi. Ja armastan volüümikaid detaile - kui midagi panna, siis panna korralikult! Mitte nii, et paned kaks helmest. Minu eesmärk disainis on see, et kui ma ise peale vaatan, mul peab tekkima emotsioon. Ja mul ei tekki seda väga lihtsalt.

Kas ja kuidas värviteraapia toimib?

Kas värvide abil on võimalik meeleolu parandada? Teatud toonid mõjuvad meeltele tunnetuslikult positiivset ja teatud võivad omada ka negatiivset mõju. Kuid see kogemus on sügavalt subjektiivne ning individuaalne.

Praeguse seisuga ei saa teaduslikud uuringud kinnitada, et värvidel oleks enesetunnet mõjutav, füüsilisi vaevusi leevendav või vaimset tervist toetav mõju oleks. Katseliselt on siiski täheldatud, et teatud koloriiti kandes, vaadates või valgust kasutades on ajutiselt vähenenud patsientide ärevus, rahunenud pulsisagedus, alanenud vererõhk, paranenud keskendumisvõime ja meeleolu.

Oluline aspekt on siin kõrvutada kasuliku ja võimaliku kahjuliku mõju vahekorda - värvidega katsetamist võib pidada mõistlikuks, kuna isiklikku mõju saab tundetasandil kohe hinnata ning kahjulikud riskid praktiliselt puuduvad.

Aga millised värvid siis aitavad?

Rolli mängivad personaalsed seosed - millise aistingu, emotsiooni või mälestusega antud toon konkreetse inimese jaoks seostub. Leidub ka korduvust ja kollektiivseid kogemusi. Helge ja puhas helesinine seostub enamikule sinitaevaga. Naturaalsed rohelised looduses viibimisega.

Soovides värvide toetavat mõju on kindlam kasutada looduslikke, rahulikke toone, maakooretoone ja päikesepleekinud kirkust. Turvalisem ja tervist toetavam on kasutada värvitoone, mida selsamal kujul leidub ka looduses. Kuid ei maksa arvata, et looduses poleks kirkust - sedagi leidub küllaga. Mõelge kasvõi paradiisisaare veetoonidele või eksootilistele õitele.

On terve hulk inimesi, kes tunnetavad positiivselt mõjuvana ka erksaid toone, näiteks türkiisi, päikesekollast, fuksiat, virsikutooni, lavendlilillat. Soojad toonid aitavad tekitada turvatunnet, külmad loovad meeldivat avarust. Lilla gamma kasutamine kiriklikel liturgiatel pole juhus, vaid teadlik kõrguse ja ruumi loomise võte. Intensiivsete toonide puhul jääb alati võimalus, et sensoorselt tundlikule inimesele mõjuvad need eeskätt ärritava ning häirivana. Teada on, et mõnede neurovariatsioonide, näiteks autismi puhul, on erksad toonid ja kontrastid vaateväljas vastunäidustatud, samal ajal kui neurotüüpilisele inimesele võivad need tunduda meeldivalt stimuleerivad.

Mõjub nagu vitamiin

Värviteraapia on alternatiivmeditsiini meetod, mida rakendades tasub tähelepanulikult tunnetada, kas ja kuidas see mõjutab konkreetselt sind. On palju inimesi, kes tõenäoliselt värve teraapilise sihiga kunagi ei kasuta ning ei kaota midagi. Värv pole ravim, vaid pigem nagu vitamiin - tõsist probleemi see ei arsti, pigem leevendab hetkelist ebamugavust ja annab meeleolule positiivsust lisaks.