ARMAS VIDEO Vaata, milline näeb välja Eesti kõige ilusam koer

Milline näeb Bruno enda toidulaud välja ja kui olulist rolli see mängib teie arvates tema välimuse seisukohalt?

Bruno toidulaud koosneb 100 protsenti toortoidust. Viimased 1,5 aastat on ta söönud vaid BRUXi toortoite. BRUXi valikus on praegu kuus erinevat retsepti, mis kõik tema suured lemmikud on. Muidugi saab ta juurde ka närimiseks tooreid konte ning kuivatatud peanahkasid ja vahepeal ka erinevaid näkse.

Bruno kauni välimuse saladus peitud perenaise sõnul toortoidus. Foto: Erakogu

Nii nagu ka inimestel, on koertel korrektne toitumine kõige vundament. Bruno hea füüsiline seisund ning pehme ja läikiv karv on kindlasti kõik tänu heale toortoidule.

Milline on Bruno kõige erilisem või silmapaistev omadus või oskus? Mida tema puhul näitusel kõrgelt hinnati?

Bruno vastab tõustandardile ning tal on lisaks midagi erilist, ta tõmbab näituseringis kõik pilgud endale. Mõnel koeral on lihtsalt olemas see x-faktor. Bruno puhul on korduvalt kiidetud tema kaunist liikumist ja tugevat seljajoont. Samuti on tal väga ilmekas pea ja hea temperament, mis jätavad kohtunikele sügava mulje. Enesekindlus, tasakaalukas iseloom ja suurepärane välimik teevad temast hea näituse- ja aretuskoera.

Meenutage mõnda lõbusat/naljakat juhtumit, mis on Brunoga seoses aset leidnud.

Bruno on alati olnud nutikas koer. Tegelen hobi korras fotograafiaga ning juba kutsikana oli Bruno parim modell. Kui kaamera välja võtan, on ta valmis kohe poseerima – vahetab poose ja pakub erinevaid trikke. Muidugi on selle kõige taga tema kavatsus teenida välja võimalikult suur peotäis maiuseid! Bruno tegemistel saab silma peal hoida ka Instagramis kasutajanime all @paulaxpups.

Bruno ja perenaine Paula. Foto: Erakogu

Brunol on Instagramis üle 20 000 jälgija, mis on päris muljet avaldav hulk. Kuidas on õnnestunud see saavutada ja mida põnevat selline sotsiaalmeedia tähelepanu on endaga kaasa toonud?

Instagrami konto sai alguse minu huvist fotograafia vastu ning kutsikast saati on Bruno parim modell olnud. Nüüdseks on Instagram vahva koht, tänu millele olen viinud oma pildistamise oskused järgmisele tasemele ning aastate jooksul saanud palju uusi ägedaid tutvuseid ja koostöövõimalusi.