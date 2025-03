Koerte salapärane kuues meel – kas nad tõesti teavad rohkem, kui me arvame?

Paljud koeraomanikud on kogenud hetki, kus nende neljajalgne sõber käitub veidi seletamatult. Mõned koerad muutuvad äkitsi rahutuks, kui peremees on otsustanud kodust lahkuda. Teised tunduvad aimavat millal keegi pereliikmetest või sõpradest uksest sisse astub, või tajuvad instinktiivselt omaniku meeleolu muutusi. Kas see on pelgalt juhus, hästi arenenud instinkt või midagi enamat?