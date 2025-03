Teiste seas viitas artikkel ka ühele kõrgele mereväe ohvitserile, kellele omistati vigurväntlikku vihjet, et tuleviku merevägi pole enam niivõrd musklis meremeeste rida – sinna see lootus heas ja väärikas vormis mehi näha mul läkski. Tulevikus on mereväele vaja palju rohkem paksude prilliklaasidega poisse ja tüdrukuid – hea, et see sooline võrdsuski mängu tuli – kes tunde kuvari ees istuvad ja maatriksit reaalsusesse manavad. Teisisõnu – ees on ootamas meid nohkarite vägi!