Päev enne Washingtoni sõitmist potsatas mu Couchsurfingu (portaal, mille kaudu saab tasuta teiste inimeste pool ööbida) postkasti sõnum Charlielt, kes jagab korterit oma tüdruksõbra Penny ja suure dogiga ning kes oleks nõus mulle hea meelega Arlingtoni nimelises linnakeses kaheks ööks ulualust pakkuma. Olin veidi skeptiline Washingtonist eemal ööbimisest, sest nii lühikese külastuse jooksule ei tahaks ühistranspordis just ülemäära palju aega veeta. Selgus aga, et Arlington asub Washingtoni südalinnast üle jõe ning kuigi tegemist on täiesti teise osariigiga (Virginia), on metrooühendus kiire ja tihe. Noh, hea küll. Kuna see oli hetkel ainuke pakkumises olev variant tasuta öömajaks, otsustasin selle vastu võtta.