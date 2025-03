Kas ärkad öösiti korduvalt selleks, et tualetti minna? Esmapilgul võib see tunduda lihtsalt vananemise paratamatu osa või liiga hilise teejoomise tagajärg, kuid korduv öine urineerimine – meditsiinilise nimega noktuuria – võib olla märk ka sügavamast terviseprobleemist. Artiklis vaatame, millised harjumused, hormonaalsed muutused, ravimid ja haigusseisundid võivad öiseid ärkamisi põhjustada, ning millal tasub oma sümptomeid arstiga arutada.

Võib tunduda ilmne, kuid see, mida ja millal sa tarbid, mõjutab su und oluliselt. ​Alustame sellest, mis su tassist leida võib. Kofeiiniga joogid, alkohol ja isegi teatud taimeteed toimivad diureetikumidena, suurendades uriinitootmist. See hilisõhtune klaas veini või õhtusöögijärgne espresso võib olla põhjus, miks sa ärkad kell kolm öösel ja tormad vannitoa poole. Ja kuigi paljud haaravad «lõõgastava» õhtutee järele, on mõned taimeteed, näiteks kummel või palderjan, samuti kerge diureetilise toimega. Jah, sa võid kiiremini uinuda, kuid samas ka sagedamini ärgata.