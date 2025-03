Mitmekülgne treening

Hüppenööriga hüppamine ühendab kardiotreeningu plüomeetriaga – harjutustega, mis baseeruvad hüpetel ning arendavad «plahvatuslikku» jõudu. Suurbritannia olümpiakoondise sprintimistreener Stuart McMillan​ rõhutab, et täiskasvanud loobuvad tihti hüppenööriga hüppamisest ja sprintimisest, kuid tegelikult aitab see hoida lihaskiude aktiivsena. «Hüppenööriga hüppamisel on palju eeliseid – see parandab lihaste reaktsioonikiirust, arendab koordinatsiooni ja aitab kaasa sidekoe tugevdamisele,» selgitab ta.