1931. aasta varasügiseks oli Soome rahu rikutud. Surnuaiad ei olnud enam puhke-, vaid kuriteopaigad. Kui Helsingi Tattarisuo allikast hakati ükshaaval leidma inimese jäsemeid – jalgu, käsi, peanahku –, hakkas kohalike seas levima hirm. Aga mitte lihtsalt hirm mõrva, vaid millegi... teistsuguse. Eesti ajalehtede lühiuudised pealkirjadega «7 kätt ja 9 jalga allikas» ei andnud veel aimu, et see juhtum kasvab millekski, mida hakatakse aastaid hiljem kutsuma Soome surnupurustajate protsessiks. Aga kui Malmi surnuaial hakati avama kirste ja avastati, et osa laipu on jäänud ilma oma pea, jalgade või käeta, muutus vaikne Tattarisuo üleöö neetud paigaks.