HEA ELU TEEJUHT Diktaatori tee rahva südamesse

Eelmisel nädalal kirjutas Timothy W. Rybak Postimehe ajalooartiklis «Kuidas Hitler 53 päevaga demokraatia lammutas», et natsionaalsotsialistidel õnnestus föderaalne konstitutsiooniline vabariik mängleva kergusega lammutada ainult põhiseaduslikke vahendeid kasutades. Joseph Goebbels ei jõudnud ära imestada: «Demokraatia suurim nali on see, et ta annab oma surmavaenlastele vahendid enda hävitamiseks.» Teame, mis edasi sai.