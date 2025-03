NÄDALA KODU Maarja Vaino isetehtud kodune kodu Suurupis

Toona suuremat elamispinda otsides tuli agaral naisel mõte kolida linnast välja. «Hakkasin vaatama aastaringseks elamiseks ehitatud veneaegsete suvilate müügikuulutusi ja leidsin meie praeguse elamise kodukoha. Kui tulin paika vaatama, oli kevad, Ungari sirelid õitsesid ja kõik tundus nii mõnus. Mõtlesin, et siin saan sama raha eest korteri asemel maja, mida ajapikku edasi arendada, ja õues on lastel ruumi mängida,» meenutab ta.

Aastal 2006 oli õhtuti Suurupisse väga imelik sõita, sest naabruses ei olnud üldse püsielanikke ja majade aknad olid pimedad. Ei olnud asfaltteed ega tänavavalgustust. Nüüd on kõik muutunud, Suurupist on saanud Tallinna eeslinn. Väga oluline oli, et tütar Rebeka, kes nüüd on kunstnik, ja kaitseväes parameediku kutse omandanud ning arstiks õppida sooviv poeg Roland võtsid selle paiga hästi vastu.