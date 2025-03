NÄDALA AED Seemned kallid? Mida teha?

Seemnete hinnaskaala on väga lai – ühe paki võib saada küll sentide eest, ent uuemate ja kvaliteetsemate sortide seemnepakk võib maksta isegi üle viie euro. Kindlasti on oma osa tootjatel ja kogustel – kui seemneid toodetakse kümnetes miljonites, siis on levinumate sortide hind kindlasti soodsam, väiksemate partiidega uudissortide või pärimustaimede käsitsi pakitud seemned maksavad rohkem.

Seemnepaki tagaküljelt tasub lugeda, mitu seemet pakis on – pisematel seemnetel on see grammides, ent tomati-, kurgi- või kõrvitsaseemneid võib pakis vabalt olla ka 1–3. See tuleb mõnikord ostjatele halva üllatusena, et neid nii vähe on, ja kuna ühegi seemne idanevus ei ole garanteeritult 100 protsenti, siis hakataksegi otsima võimalusi odavamalt läbi ajada.