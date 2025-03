NÄDALA REIS Muretuse pelgupaik ehk «Bula! Bula! Bula!»

Nüüd, peaaegu sajand hiljem, on Fidžile minek lennukite abil muudetud märksa lihtsamaks. Tõsi, teekond on ikkagi hirmus pikk: lihtsaim on lennata esmalt Jaapanisse, Singapuri, Hong Kongi või Californiasse, kuid sealt – ja kõik need on Eestist võttes juba väga kauged kohad – jääb Fidži ikkagi veel umbes kümnetunnise lennureisi kaugusele.