Tuleviku ennustamine on inimesi köitnud sajandeid. Olgu selleks ulme, teaduslikud prognoosid või lihtsalt oletused – tuleviku kujutlemine on alati olnud segu optimismist, hirmust ja huumorist. 1966. aastal küsiti rühmalt Briti koolinoortelt, milline nende arvates saab olema aasta 2000. Nüüd, rohkem kui 20 aastat pärast seda verstaposti, on põnev näha, kui palju neist ennustustest on täppi läinud.