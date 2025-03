Mehed on praktilised – moejuttu loevad nad vaid siis, kui asjast praktilist kasu on. Ja seekord tõesti on! Pintsakud ja ülikonnad on läbi teinud täieliku uuenduskuuri ja usu või mitte, see annab mehele hunniku eeliseid. Aga mis on teisiti ja mida mees sellest kasu saab? Katrin Kuldma näitab teed.

Mida võiksid mehed sel kevadel kindlasti kanda? Mis on pintsakutes teisiti ja mis tunne on nende sees olla? Vaata videot, tippdisainer Katrin Kuldma ja eri vanuses mehed räägivad, kuidas asjad on.

Tõsi ta on - kunagi oli pintsak jäik nagu raudrüü. Seda kanti siis kui oli vaja väga range ja tõsise mehena mõjuda. Aga tänases maailmas on asjad teisiti - elustiilipiirid on sulandunud ning kõige tähtsamad kohtumised ei toimu enam tööl vaid tihti hoopis vabal ajal. Kuidas seal mõjuda mehelikult, veenvalt ja väärikalt? Ja teha seda nii, et endal ka mugav oleks? Just seda siit moeloost teada saabki!