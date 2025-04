Brigitta Schaback on hoopis teistsugune kui iluduskuningannalt oodata võiks. Ta pole vali, võimukas ega tähelepanuahne, pigem õrn ja intelligentne. Kaunis naine tunnistab muiates, et pidas ka ise varem iludusvõistlusi kahtlase mainega asjadeks. Kuidas siis ometi juhtus nii, et ise seal osales ning lausa maailma kauneimaks valiti? Ja uus rahvusvaheline võistlus on kohe-kohe ees! See on päris põnev ja käänuline lugu. Lisaks tunnistab maailma esikaunitar ootamatult, et teda vaevasid madal enesehinnang ja ärevus. Ning modellina uskus ta, et söömine on keelatud ja parem kui ei hingaks ka. Oeh, ka kõige kaunimad kannatavad. Aga kõik see karastas ning lihvis Brigittast tugeva teemandi, kel suurejoonelised plaanid.