YouTubes pöörast kuulsust nautiv luksuskinnisvara maakler Erik Van Conover on sattunud täbarasse olukorda. Peamiselt New Yorgi, Aspeni ja Miami kinnisvaraga tegeleva Conoveri YouTube kanalil on üle 2,7 miljoni jälgija ning mees nautis säravat karjääri ja sellega kaasnevat tähelepanu. Kuid nüüd on tema elu võtnud sünge pöörde: teda kahtlustatakse politseiniku tapmiskatses, kelle ta väidetavalt oma autoga alla ajas.