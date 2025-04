Iga teatud aja tagant teen ma erinevates riikides elades ka veidi vabatahtlikku tööd, et kohalikku ellu paremini sisse sulanduda ning olla osa mõnest toredast kogukonnast. Seekord viib vabatahtlik töö mind turistide seas üsna tundmatule Panay saarele. Kõigepealt sõidan bussiga 2,5 tundi Sara linna ja sealt edasi tricycle-taksoga Arante külasse, et anda oma panus ühes väikses kogukonnakeskuses. Kohale jõudes olen kohe ümbritsetud keskuse töötajate ja külalastega ning on selge, et nad on mind terve päev oodanud. Minu uueks koduks saab keset džunglit asuv väike majake, mis esmapilgul tundub üsna tore koht. Astun sisse ning esimese asjana vaatab mulle voodi pealt vastu korralik kuhi roti väljaheidet. Kusjuures linad on värsked ja tuba just koristatud. Tundub, et rott tahtis lihtsalt näidata, et kes siin peremees on.