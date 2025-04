NÄDALA RETSEPTID Söö vitamiine, aga mitte purgist

Jääkapsas, tomat, kurk, riivitud porgand, loetleb hobikokk ja toidukoolitaja Triinu Võsu (mymum.ee) kõige tavalisemaid ning käepärasemaid aedvilju, mida ta varakevadise vitamiiniisuga enne omamaise rohelise saabumist salatikaussi kuhjab. Vahel lisab ta kooslusesse ka magusat konservmaisi ja/või -herneid. «Ühesõnaga, improviseerin. Salat sünnib sellest, mida köögikapis parasjagu leidub,» räägib ta.



Samuti kuulub tema valikute refrääni riivitud porgandi salat ananassimahla ja -kuubikutega ning peedisalat küüslauguga. «Küüslauku armastan panna pea igale poole ja kuhjaga – hea maitse ja puhas tervis.» Värsket basiilikupestotki peab ta heaks vitamiinipommiks, mida lisada kas või tomatisalatile. Siiski, eriti maitsev pesto tuleb just suvel, kui see kokku suristada oma kasvuhoone basiilikust, milles on rohkem vürtsikust ja sügavat päikesemaitset.



Just praegu on Triinu Võsu sõnul aga ülimalt hea aeg talvejärgseks vitamiiniturgutuseks ära tarvitada kõik läinud suvel sügavkülma varutud marjad. Muu hulgas sobivad need ükskõik millisesse smuutisse: «Vaatan, mida mul sügavkülmas leidub. Panen kannmikserisse tunde järgi marju, lisan natuke vedelikku, magustamiseks pisut mett, ja tulebki kokku väga hea turgutav jook.»



Triinu Võsu. FOTO: Foto: Vahur Võsu