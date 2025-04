Lennureisid võivad olla stressirohked, kuid see ei anna kellelegi õigust olla lennujaamas või lennukis ebaviisakas ja lugupidamatu. Üks konkreetne hetk, mil kombed kipuvad ununema, on lennukile minemise käigus.

«Lennule minekuks valmistudes on väga oluline arvestada teiste reisijatega,» ütles Jackie Vernon-Thompson, etiketikooli From the Inside-Out asutaja, ajakirjale HuffPost. «See aitab alati pardale mineku sujuvamaks muuta.»