Kui oled kunagi märganud, et su koer närib muru, siis tead, et see võib tekitada küsimusi: kas ta on haige? Kas ta vajab midagi, mida toidust ei saa? Austraaliast pärit loomaarst Dr Nicole Rous jagas sotsiaalmeedias, et rohu söömine võib olla täiesti normaalne – kuid teatud juhtudel tasub siiski olla tähelepanelik.