Koera omamine on paljude jaoks elumuutev otsus. Nad pakuvad seltsi, lohutust, rõõmu ja isegi motiveerivad meid rohkem liikuma. Koera valimisel on oluline teha teadlik otsus, sest iga tõug on erinev. Amir Anwary, veterinaar ja koerte terviseekspert, on jälginud tuhandeid koeri ning teab, millised probleemid võivad populaarseimate tõugude puhul ilmneda.

Praeguseks on maailmas kõige populaarsemaks koeratõuks saanud prantsuse buldog. Varem juhtis edetabeleid labradori retriiver, kuid 2022. aastal võttis prantsuse buldog esikoha. Nende välimus ja iseloom on väga paljudele südamesse läinud. Nad on sõbralikud, nunnud ning neil on suur isiksus. Kuid veterinaar hoiatab, et enne tõu valimist peaks iga koeraomanik teadma kolme olulist fakti.