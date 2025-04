PALMIPUU PALMI ALL Kassid, raketid ja DJd – värvikaid seiklusi kodumajutustes

Üks mu lemmikavastusi oli korter Edinburghis, mille kirjelduses lubati kosmoseajastu disaini. Kujutasin ette midagi futuristlikku, ehk valgeid minimalistlikke toone ja moodsaid LED-tulesid. Tegelikkus? Magamistoa ukse ees kõrgus hiiglaslik rakett. Jah, päris rakett. Läbi kahe korruse, veidra roostes välimusega ja punase värviga osaliselt üle pintseldatud. Perenaine teatas uhkusega, et see on pigem installatsioon kui reaalne oht. Suurepärane. See on umbes sama rahustav lause kui: «See madu pole mürgine, tavaliselt.»