Kogu elu Indias näib olevat korraldatud kolmel printsiibil: tulemus – mugavus – ilu. Selline on ka nende tähtsuse järjekord. Kui on tarvis kuhugi sõita, siis istutakse kahekohalisse tuktukki kasvõi kuuekesi, mootorrattale kasvõi neljakesi – peaasi, et pärale jõuab! Mugavus langeb ära.