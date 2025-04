Meeste teguviisi juures on üks asi, mis paneks mind otsejoones talle selga keerama ja ära minema. Ei mingit draamat, ei mingit kahtlust – lihtsalt pööre, samm ja minek. Aga enne, kui ma jalga lasin, juhtus midagi, mida ma ei olnud planeerinud.

Ma olin päikeselisel saarel Maltas, kus aeg voolab aeglasemalt ja inimesed naeratavad rohkem. See oli üks mu viimaseid õhtuid ja olin just osalenud Malta Comedy auhindade galal. Tegemist on siis kohaliku püstijalakomöödia auhindade galaga. Kleit langes maani, siid libises mu keha ümber nagu Aadria meri, kroon peas nagu Genovia printsess Mia Thermopolisel ja valge mantel lisas mu väljanägemisele täiusliku viimistluse. Kuna mu koomikust sõbrad olid Maltal mind naljaga pooleks Malta-Eesti esileediks tituleerinud, siis miks mitte riietuda vastavalt? Eks ju!