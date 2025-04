NÄDALA AED Vaata üle viljapuud!

Viljapuude lõikamine on aedniku vaatevinklist oluline saagi saamiseks. Puule endale seda eluks vaja ei lähe, kuid hästi lõigatud ja hooldatud puud kannavad korralikku saaki, on haigusvabad ja pikaealised. Noore puu võra õige kujundamisega paneme aluse kogu tema ülejäänud eluks ning tulevikus teda enam väga tugevasti lõigata ei tulegi, vana ja kaua aega hooldamata viljapuud aga kahjudeta enam sageli ilusaks vormida ei õnnestu. Samas on vana puud võimalik lõikamisega uuenema ergutada.