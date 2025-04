Just praegu toimub Hiinas iludusvõistlus Missis Globe, kus Eestit esindab imekaunis Brigitta Schaback. Vestlesime äsja kaunitariga ja selgus – glamuuri varjus on toimunud mitu väga valusat ja ehmatavat asja ning valatud palju pisaraid.

Ütled, et see võistlus on olnud väga emotsionaalne. Mida silmas pead?

Siin on ikka palju pingeid, pisaraid ja kadedust. Ma polnud selleks vist valmis. Aga paari päeva eest juhtus tõeliselt kohutav asi. Missis Globe´i võistlusele on lubatud rasedana tulla. Ja üks kaunitar, Missis Mexico, seda võimalust ka kasutas. Ta viidi ootamatult otse võistluse keerisest täismeigiga haiglasse. See oli šokk! Kuulsime, et ta oli kolmandat kuud lapseootel ning...