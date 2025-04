PÕNEV! Eestlanna seiklused Jaapani geišade seltsis: Geišaks olemine tähendab hoopiski...

Ozashiki asobi (jpn k tatamiruumi mäng) viitab Jaapanis traditsioonilistele mängudele ja meelelahutusele, milles on sageli osaline ka geiša. Olgu öeldud, et geiša on üldine termin Jaapani meelelahutaja kohta, geiko aga piirkondlik termin geiša jaoks Kyotos ja Lääne-Jaapanis, sh ka Shikokul.