Raha, raha, raha... Viimastel aastatel on paljud meist pidanud tõdema, et rahakotis laiutab pigem tühjus kui küllus. Hindade tõus, ootamatud väljaminekud ja pidev mure tuleviku pärast on saanud igapäevaseks kaaslaseks. Aga samal ajal, teisel pool spektrit, elavad naised, kelle varandus ulatub kümnetesse (ja isegi sadadesse!) miljarditesse. Kuidas nad sinna jõudsid? Kas nad pärisid selle? Ehitasid ise nullist üles? Või on nende lugu segu mõlemast?