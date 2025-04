Saba räägib rohkem kui tuhat sõna: mida koer oma kehakeelega tegelikult sulle ütleb

Oled sa kunagi vaadanud oma koera ja mõelnud, mida ta küll mõtleb? Mis tal hetkel peas toimub? Kuigi koerad ei räägi inimkeeles, on nad meistrid suhtlemises. Iga sabaliputus, iga pilk ja isegi see, kuidas nad diivanil lösutavad, ütleb midagi. Vaata, mida su karvane sõber sulle võib-olla juba ammu öelda on püüdnud!