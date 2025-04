ALUSTA TÄNA Sellest joogist loobumine pikendab oluliselt eluiga

Probleem on selles, et gaseeritud joogid pakuvad palju tühje kaloreid, kirjutab Eatingwell. Uuringud on näidanud, et ühe suhkrurikka joogi joomine päevas võib suurendada varajase surma riski. Teadlased on välja arvutanud, et iga päevas joodud purgitäis limonaadi vähendab tervena elatud aastaid lausa 12 minuti võrra.