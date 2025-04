Kooliaega meenutades kaevatakse tihti välja lood, millele me iga päev ei mõtle. Olgu põhjus siis selles, et nende meenutamine tekitab tõelise piinlikkustunde või hoopis selles, et lapsena ei registreerinud kohe täpselt ära, et toimuv pole ilmselgelt päris okei.

Gerly: Eks need olid väikese maakoha kooli võlud. Mul oli ühel päeval kehalisest kasvatusest vabastus. Kõik teised mängisid korvpalli. Mina istusin õpetajaga koos pingi peal ja vaatasin teisi. See õpetaja elas samuti maal ja ilmselt oli tal mingi väike talu moodi asi. Igal juhul olid tal kanad. Ühel hetkel hakkas ta täiesti närviliselt rääkima, et tal on probleem: kuked on nii kiimas, et ta kanad jooksevad veriste tagumikega ringi. Ma ei tea, miks ta sellest mulle rääkis, ju tahtis südant puistata.