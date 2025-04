Ühel päeval võib kõik olla täiesti tavaline – kuni nagu välk selgest taevast ilmnevad iiveldus, külmatunne, palavik, nõrkus ja kõhuvalu. Tunne on selline, nagu sind oleks tabanud maailma halvim pohmell, aga kahjuks pole järgmine päev parem. Peagi on selge, et tegemist on kas viiruse, põiepõletiku, toidumürgituse või nende kombinatsiooniga.