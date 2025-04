kobarkäkk «Lühikesest Olafist» pidi saama Hamburgi sümbol – nüüd on see linna hirmkallis häbiplekk

Vähe sellest, et pooleliolev kõrghoone riivab silma, on see oluliselt kahjustanud ka piirkonna taristut. Kõige rohkem on mõjutatud Hamburgi S-Bahni jaam Elbbrücken, mis asub kõigest kiviviske kaugusel ehitusplatsist. Saksamaa ringhäälingu NDR teatel on linnaehitusamet avastanud seal ehitusjärgsed vajumised, mis tähendab, et raudteetaristu on liialt alla vajunud.