Endise USA presidendi Barack Obama abikaasa Michelle Obama on aastate jooksul avalikult rääkinud enda abielumuredest ning Michelle on avalikult tunnistanud, et tal tekkis abikaasa vastu vimm. Nüüd on Obamade ümber mitu kuud tiirelnud lahutuskõlakad, mille asjus Michelle viimaks sõna võttis.