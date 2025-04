TÕELINE STAAR Veidrusi täis Mustika kombed ajaks kivikujugi naerma

Meeldejäävad olid kindlasti esimesed nädalad, mil ma olin töökaaslastele kinnitanud, et tšau-tšau​ on puhtust pidav loom ja siis ta käis toast tuppa ning poetas «üllatusi» laua alla. Direktori kabinetti olime sunnitud uue vaiba ostma, teised lõhnavad kogumid koristasin vaikselt ja häbenedes ära.

Ega tegelikult tema jaoks vahet pole, kas ta on kodus või kontoris, tema jaoks on see kõik üks ja sama, peaasi, et mina kuhugi kaduma ei lähe.

Tema lemmiksõber on teine muuseumikoer Esmee, kes on tore lontkõrvne bretooni liivakarva basset. Temaga on nad tõelised südamesõbrad, kes on nõus ka toidupalu jagama. Teised isased Mustikale ei meeldi, ta kipub ikka arvama, et tema on kõige lahedam mees.