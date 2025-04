NÄDALA AED Avamaahooaja avang

Öeldakse, et kevadine lumi on aia väetis. Mitmel pool Eestis oli pärast märtsi lõppu muld juba nii kuiv, et lisandunud lumekiht, mis sulades veeks muutus, võeti rõõmuga vastu. Igasugune lumi on öiste külmade puhul abiks ja vähendab külmakahjustuste ohtu. Kagu-Eesti üpris krõbedad öised külmakraadid aga langesid lumeta maale ning nende kahjustuste ulatus veel selgub. Nii on ka aias toimetamise võimalused tänavu väga erinevad: mõnel pool oodatakse veel lume sulamist, teistes kohtades on kevad täies hoos.