Kas oled kunagi märganud, et su koer on rohkem elevil, kui ütled talle «Tubli!» kui siis, kui ulatad talle maiuse? Koerte käitumise eksperdid hoiatavad, et paljud loomaomanikud võivad ekslikult eeldada, et maiused on parim viis hea käitumise premeerimiseks – kuigi tegelikult võib kiitus osutuda veelgi tõhusamaks.

Neuroteadlane Sabrina Cohen-Hatton ja kogenud koeratreener Danny Wells väidavad oma uues raamatus «​What Your Dog is Thinking: The Science Behind Your Dog's Behaviour and How to Improve It», et «nauding», mida koerad saavad meiega suhtlemisest, on nende jaoks sageli olulisem kui toit. Teisisõnu – sõnaline kiitus või hellus võib paljudele neljajalgsetele sõpradele pakkuda rohkem rõõmu kui nende lemmiksnäkk.