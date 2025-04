Aivo Tammela (41) ja tema elukaaslase Britta Hansmani (46) lugu on ehe näide sellest, kuidas unistus võib muutuda reaalsuseks, kui sellele koos sihikindlalt vastu minna. Paar, kes kohtus 2022. aasta kevadel, pakkis 2023. aasta suve lõpus oma elu Eestis kokku ning alustas uut peatükki Costa del Solis – Hispaania päikese all.

«Britta ütles kohe suhte alguses, et tal on ammune unistus kolida Hispaaniasse. Ta polnud lihtsalt veel leidnud kedagi, kes oleks valmis selle hullusega kaasa tulema,» meenutab Britta​ elukaaslane Aivo. Mehe jaoks polnud idee elumuutusest hirmutav, pigem vastupidi – see tundus põnev ja väljakutsuv. Ja kuna nendevaheline kokkulepe oli algusest peale selge, et elatakse koos elu lõpuni, siis miks mitte teha seda päikese all?