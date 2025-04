Viljandimaal tegutseva küülikute varjupaiga hoole all on hetkel uut kodu ootamas lausa 24 armsat küülikut. Varjupaiga asutaja Kati Ennu sõnul pole küülik aga sugugi lihtne lemmikloom, keda pidada. «Nende kehakeele tundma õppimine nõuab väga palju süvenemist,» ütleb ta ning lisab, et loomakeste kohta levib ka palju väärarusaamu.