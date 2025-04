Kas sul on tulnud ette olukordi, kui sul on kodus rohkem kui üks väike laps? Jah, me kõik teame, mida need väikesed käekesed ja üksainus hetk teha võivad. Võiks ju öelda, et nad suudavad tekitada kaose su kodule vaid paari sekundiga. Täpselt nii mul just oligi. Minu vana, lillat värvi kõrgläikega köögimööbel enam nii läikiv ei olnud, pidin seda pesema üsna tihti, et kõik näeks välja viisakas.