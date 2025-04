TORUMEES TEAB Väga hea põhjus, miks eelistada õhemat WC-paberit

Tuleb välja, et õhemat sorti WC-paber on parim valik kanalisatsiooni ja sanitaartehnika seisukohalt. Soome torulukksepa Severi Leijola sõnul ei pruugi see inimesele just kõige mugavam olla, ent kui on teada, et kodus või kortermajas on probleeme kanalisatsioonitorudega, võib just õhem WC-paber olla ainuõigeks lahenduseks. «Mida õhem paber, seda lihtsamini ja kiiremini see puruneb.»