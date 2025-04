1933. aasta detsembrikuu kolmapäeva hommikul, umbes kell pool kümme, leidis 16-aastane Arnold Ruus, kes oli teel piimaga linna, Viiratsi surnuaia tee äärest mehe laiba. Esmalt arvas ta, et tegemist on riidehunnikuga, kuid lähemale jõudes nägi, et see on inimene. Kahtlustades joobes inimest, otsustas ta naabruses oleva tuttavaga tagasi tulla ja asja täpsemalt uurida.