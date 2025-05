Liis Koger on kunstnik, kelle maalide sügav sisemaailm paneb vaataja mõtlema. Maalikunstnik on aastatega omale nime teinud, kuid nüüd on tema loomingus toimunud pööre – virtuaalne kolimine, identiteedi muutus ja suurem sisemine vabadus. Ja see kõik sünnib siinsamas Tallinna kesklinna tuiksoonel.