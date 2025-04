PetCity Rannamõisa loomakliiniku veterinaar Mareli Otsa tõdeb, et koera üksi koju jätmine võib olla nii omanikule kui ka koerale endale väljakutseid tekitav. Ta toob välja, et oluline on harjutada üksi koju jätmist juba kutsikast peale. «Alustada tuleks lühikeste perioodide kaupa, et koer näeks, et omanik tuleb alati tagasi ning kindlasti ei tohi harjutamisest puududa premeerimine.»