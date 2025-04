NÄDALA AED Viljapuu istutatakse aastateks

Kvaliteetne viljapuuistik on harunenud ja korralikult juurdunud.

Aiandid ja puukoolid on uue hooaja algul tulvil uutest põnevatest istikutest ja selles virvarris on lihtne kaotada pea – kõike oleks väga vaja! Puu istutame siiski aastakümneteks ning seetõttu on sobiva istiku valik ja puu edasine hooldus ülimalt olulised.