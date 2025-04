NÄDALA REIS Maroko miljon värvilist nägu

Vastupidiselt kolmele õele olen suutnud oma unistused täide viia ning enamjaolt ostnud varakult piletid, enne kui pimedus ja külm on mind jõudnud endasse neelata. Olen Marokos viibinud juba neli korda ning ütlen ausalt, et küllastunud ma veel ei ole. Õige pea on ootamas mind juba viies reis sellesse Põhja-Aafrika riiki.

Et mõista seda riiki ja kultuuri, ei piisa paarinädalasest reisist, sest see emotsiooniderohkus võtab esmapilgul pea ringi käima, ja et kõike seda rahulikult nautida, on hea planeerida oma reis mitmesse etappi. Marokos võib leida kõike: alates imelistest mustritest ja käsitööst ning lõpetades euroopaliku elustiili ja kohaliku elukorraldusega.