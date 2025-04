NÄDALA RETSEPTID Kohupiimal on lihavõttepidu. Kuidas teha pashakera?

Kohupiim on üks neist eht­eestilikest toiduainetest, milleta me kohalikku kööki ette ei kujuta. See on asendamatu igapäevamenüüs ja troonib pidupäevadel kodude koogilaual lõpututes variantides. Lihavõtted on aga säärased pühad, kus kohupiim on vaat et kohustuslik ja peolaual samasugune staar nagu muna.



Kes rammusast koore-, või- ja kohupiimaküllasest pashast ei pea, võib kevadpühadeks küpsetada oma parimat kohupiimakooki või hellitada end mõne lihtsa ja kiire kihilise pokaali- või kausidesserdiga. Kui igatsete vahelduseks midagi hoopis uut, võite appi võtta kohupiimamagusale pühendatud kokanduskogumiku «Kohupiimakoogid ja -magustoidud», kus aastatepikkuse kogemusega köögitoimetajad-toiduprofid Lia Virkus, Pille Enden ja Tiina Lebane jagavad oma lemmikretsepte. Kohupiimast ei saa kunagi isu täis, kinnitavad kõik kolm nagu ühest suust.



Autoritel jagub Postimees Nädala lugejaile soovitusi ka oma koduköögist kohupiima-kiirabiks neile ajahädas kokkajatele, kel lihavõttepashaks või töömahukamaks kohupiimaküpsetiseks aega napib.



Tiina Lebane räägib, et tema kiir-kohupiimamaius koosneb ricotta-kohupiimast, banaanist ja vanillipudingist. «Eelistan ricotta-kohupiima, sest see on kreemjam ja vähem hapu. Tükeldan banaani ja segan kohupiimaga, lisan maitse järgi vanillipudingit ning töötlen kõik saumikseriga kreemiks. Peale panen maasikatoormoosi, ja kui on, siis ka valge šokolaadi tükke,» kiidab ta kiirdesserti, mis sobib pokaalis serveeritult igati ka pühadelauale.



Värskelt ilmunud kohupiimaküpsetiste ja -dessertide kogumik sisaldab autorite Lia Virkuse, Pille Endeni ning Tiina Lebase lemmikretsepte. FOTO: Jaan Heinmaa («Kohupiimakoogid ja -magustoidud») Foto: Jaan Heinmaa