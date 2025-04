Naiste tervis algab algab teadlikkusest, kuidas sinu keha toimib ja mis on selle vajadused. Üks olulisemaid viise selleks on regulaarsed käigud günekoloogi juurde. Kuid kui tihti peaks seda tegelikult tegema? Kas iga-aastane kontroll on endiselt vajalik või piisab harvemast visiidist? Kuidas valmistuda naistearsti vastuvõtuks ning milliste sümptomite puhul tuleks kindlasti abi otsida?