OMA TUBA, OMA LUBA Kas täna on süütevedelikku või jõi keegi selle ära?

Saate alguses jagab Triin aga hoopis reisiplaane: ees ootab kultuuri- ja gastronoomiareis Türki ning seejärel lühike tööreis Leedu spaa- ja wellness -kultuuriga tutvuma. Samas tunnistab ta, et kevad, mis on lõpuks tõeliselt kohale jõudnud, teeb kodust lahkumise keeruliseks. Linnas hakkavad õitsema roosade õitega kirsid ja kollased forsüütiad, kuid nende ilust jääb ta tõenäoliselt ilma.

Madis toob jutuks taimede ettekasvatamise – koduaknal kosub tal ligi 50 taime. Samas selgub, et keegi stuudios pole veel päriselt peenrakaste valmis teinud. Triin plaanib seekord aeda istutada täpselt nii palju, kui jõuab ka ära tarbida, et mitte üle pingutada, kuna eelmise aasta tomatifopaa mälestus on veel liiga värske.